Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malazgirt'ten aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun ebedi yurt oluşunun mührü olan Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünü kutladı.

Büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad edip, aziz şehitleri rahmetle, gazileri şükranla anan Yılmaz, şunları kaydetti:

1071'de Anadolu'nun kapılarını açan, asırlar boyunca nice zaferle büyüyerek İstanbul’un fethiyle taçlanan o büyük inanç ve irade, bugün de milletimizin azmini, birlik ve beraberliğini diri tutuyor. Malazgirt'ten aldığımız güçle, 7'den 70'e omuz omuza, aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyoruz. Malazgirt'ten bugüne uzanan bu tarihi miras, geleceğimizi kendi irademizle şekillendirme kararlılığımızın en güçlü dayanaklarından biri olmaya devam edecek."