Dolar
33.98
Euro
38.01
Altın
2,512.53
ETH/USDT
2,711.30
BTC/USDT
63,200.00
BIST 100
9,561.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.

Harun Kutbe  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 953 yıl önce unutulmaz bir zaferin yazıldığı ve destana dönüştüğü Malazgirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, büyük zaferin yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu yurt ve vatan yapan o ruh, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız liderliğinde hep birlikte yürüdüğümüz 2071 yolunda birlik, dirlik ve beraberliğimizin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bin yıllık kardeşliğimiz, geleceğimizin de en sağlam temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutluyor, Sultan Alparslan ve şanlı ordusunu saygıyla yad ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin tutanağı ortaya çıktı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyor

Ahlat'taki etkinlikler şanlı Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşatıyor

Ahlat’ta Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi

Ahlat’ta Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi
Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları etkinliklerle devam etti

Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları etkinliklerle devam etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet