Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 953 yıl önce unutulmaz bir zaferin yazıldığı ve destana dönüştüğü Malazgirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, büyük zaferin yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:
"26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu yurt ve vatan yapan o ruh, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız liderliğinde hep birlikte yürüdüğümüz 2071 yolunda birlik, dirlik ve beraberliğimizin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bin yıllık kardeşliğimiz, geleceğimizin de en sağlam temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutluyor, Sultan Alparslan ve şanlı ordusunu saygıyla yad ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.