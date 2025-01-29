Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli. Özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli." dedi.
Lefkoşa
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer ilgililer karşıladı.
Havalimanında Üstel ile birlikte ortak basın açıklamasında bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine en sıcak selamlarını ilettiğini söyledi.
Yılmaz, ziyaretinde Kıbrıs Türkünün refahını artıracak projeleri, ekonomik ve ticari ilişkileri ele alma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını temin etme ve uluslararası statüsünü yükseltme konularında çalışmalarına aralıksız ve kararlı şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.
"Hem kardeş ülke olarak hem garantör ülke olarak her zaman yanınızdayız"
Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Meclislerin bir ülkenin kalbi, milli iradenin tecelli ettiği kurumlar olduğunu belirten Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkileri çok önemli gördükleri söyledi.
Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında, Kıbrıs'ın kalkınması, Kıbrıs Türkü'nün refahının artması için karayolundan sulamaya, sağlıktan sanayiye birçok başlıkta, çok sayıda projenin yer aldığını hatırlatarak, "Oraya bazen düzenleme ihtiyaçları olabiliyor. Kanuni süreçlerin bizim önümüzü açması gerekebiliyor. Burada meclis olarak tüm gruplarınızın verdiği desteğe de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı, kalkınması, daha ileriye gitmesi için meclisten yeni yeni kanunlar çıkacaktır, düzenlemeler yapılacaktır, buna da inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli. Özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la da yüzde yüz aynı doğrultuda bakıyoruz. Yarım asrı geçen artık bir gerçeklik var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti var. Dolayısıyla bundan sonra ne olacaksa bu gerçeklikle birlikte olmak durumunda. Uzun yıllar denenmiş, sonuç alınmamış yöntemleri tekrar tekrar denemenin bir anlamı olmadığına inanıyoruz. Bu noktada da hem kardeş ülke olarak hem garantör ülke olarak her zaman yanınızda olduğumuzu, bütün gücümüzle, imkanımızla Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu sizlerle birlikte savunmaya devam edeceğimizi de vurgulamak istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.