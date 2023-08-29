Dolar
26.61
Euro
28.92
Altın
1,936.45
ETH/USDT
1,736.40
BTC/USDT
27,991.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Kurt - AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Bakan Özhaseki: Kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa kapımız sonuna kadar açık
Bağcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca Zafer Bayramı'na özel kısa film hazırlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı tarımda da yeni hamlelerin, yeni mesafelerin yüzyılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı tarımda da yeni hamlelerin, yeni mesafelerin yüzyılı olacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet