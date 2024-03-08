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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Aile ve toplumumuzun temel taşı olan kadınların, ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sevgi, emek ve fedakarlıkla yarınları inşa eden, dünyayı güzelleştiren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aile ve toplumumuzun temel taşı olan kadınların, ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz. Bu vesileyle, evlatları için yeryüzünün en anlamlı nöbetlerinden birini tutan Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyor, Filistin'de evlatlarını kaybeden annelere sabır temenni ediyor, şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Başta kıymetli annem olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm annelerimize rahmet diliyorum."

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