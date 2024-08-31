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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Hüseyin Bağış  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

İzmir

93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış resepsiyonuna katılmak üzere İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vali Süleyman Elban ile Valiliğe geçti.

Polis mangası tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik şeref defterini imzaladı.

Basına kapalı ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Kasapoğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.

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