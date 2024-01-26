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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir. İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Harun Kutbe  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına yönelik şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir. İsrail'in soykırımdan yargılandığı sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve ardından bölgede kalıcı barış, istikrar ve huzurun yolunu açacak bağımsız bir Filistin devletinin vücut bulması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu tarihi karara imza atan Uluslararası Adalet Divanı'na, yargı sürecini başlatan Güney Afrika’ya ve sürece her platformda büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

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