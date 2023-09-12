Dolar
26.90
Euro
28.86
Altın
1,913.52
ETH/USDT
1,599.50
BTC/USDT
26,120.00
BIST 100
8,159.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesinin her bakımdan çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Harun Kutbe  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz

Lefkoşa

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir otelde bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde açıklama yapan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüzyılı" olacağını, KKTC'nin dünyada çok daha etkili ve bütün kanalların açık olduğu bir ülke konumuna geleceğini söyledi.

Buna yürekten inandıklarını, sabırla doğru bildikleri yolda devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, hem hukuki imkanların kullanılması hem de bugünkü dünyanın gerçeklerinin iyi değerlendirilmesiyle bunu başaracaklarını kaydetti.

KKTC ziyareti kapsamında verimli görüşme ve toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, yarın KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'na ilişkin açılış toplantısının düzenleneceğine dikkati çekti.

"Tarım ve gıda sektörü stratejik sektörler"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tarım ve gıda sektörünün stratejik sektörler olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Kovid-19, savaşlar, Ukrayna-Rusya savaşı, iklim değişikliği, bütün bunlar bu konuları daha stratejik hale getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesi her bakımdan çok kıymetli. Dolayısıyla yarınki açılış toplantısını da çok önemli buluyorum. İnşallah o çalışmayı da hep birlikte tamamlayacağız. Tabii bu kablo projesi, elektrik projesi de resmin önemli bir parçası olacak."

Yılmaz, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk defa iniş yaptığını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

"İş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz"

Gelecek dönemde yeni başarılarla yola devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, "Halkımızın morali yüksek oldukça, birlik beraberlik oldukça, doğru bir vizyon etrafında birleştikçe başarılamayacak hiçbir konu olmadığına yürekten inanıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanlığınızda, liderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağlarının çok daha güçlenerek devam edeceğine ve uluslararası alanda da bu iş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine selam ve muhabbetlerini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın kalbi her zaman burada atıyor. Buradaki insanımızın refahı ve KKTC'nin güçlenmesi bizim de en büyük mutluluğumuz, sevincimiz oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 12 Eylül darbesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekele ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs meselesi, Türkiye Yüzyılında çözümsüz kalmayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak
Ekonomi yönetiminin 100 günlük ajandası yoğun geçti

Ekonomi yönetiminin 100 günlük ajandası yoğun geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet