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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'nin Doha'daki cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Alper Şaşmaz  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'nin Doha'daki cenaze törenine katılacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre Yılmaz, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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