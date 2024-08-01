Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'nin Doha'daki cenaze törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Yılmaz, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.