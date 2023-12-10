Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistinlilerin yaşam haklarına saygı gösterilmesi ertelenemez bir gerekliliktir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistinlilerin en temel hakkı olan yaşam haklarına saygı gösterilmesinin, adil bir barışın tesis edilmesinin ve insan haklarına tam anlamıyla uyulmasının ertelenemez bir gereklilik olduğunu" bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, İsrail'in katliamları sonucu Gazze'deki insanlık dramının, tüm dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ettiğini belirtti.
Gazze'de yaşananlara yönelik tavrın, insan hakları konusunda samimiyet testi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan hakları konusunda söz söyleme hakları yoktur. Filistinlilerin en temel hakkı olan yaşam haklarına saygı gösterilmesi, adil bir barışın tesis edilmesi ve insan haklarına tam anlamıyla uyulması ertelenemez bir gerekliliktir.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle sadece bir zümre için değil, tüm insanlık için adalet, huzur ve barış dolu bir dünya diliyorum. Güçlülerin haklı gösterilmeye çalışıldığı değil, haklıların güçlü olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.