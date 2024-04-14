Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,016.00
BTC/USDT
63,980.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ramazan Bayramı'nın ardından, trafik durumuna ilişkin Tekirdağ-İstanbul kara yolundan yayındayız. Ramazan Bayramı'nın ardından, trafik durumuna ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "bölgede artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını dilediklerini" belirtti.

Harun Kutbe  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz

Ankara

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölgemizde artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail’e koşulsuz destek olanlar, bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar.

Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması, insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere yönelik itirazları reddetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz
Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor
İstanbul'da, Filistin'de öldürülen gazeteciler için 24 saatlik tepki yayını tamamlandı
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Atmaca, teleferik kazasını değerlendirdi

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz: "Gerilimin tırmanmaması için elimizden geleni yapacağız"

Almanya Başbakanı Scholz: "Gerilimin tırmanmaması için elimizden geleni yapacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e misilleme sonrası bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı

Papa, Orta Doğu'daki gelişmeleri "dua okuyarak endişeyle ve acıyla" takip ediyor

Papa, Orta Doğu'daki gelişmeleri "dua okuyarak endişeyle ve acıyla" takip ediyor
Rusya: İsrail-İran savaşı, seçimlerde Biden için ilave belirsizlik oluşturuyor

Rusya: İsrail-İran savaşı, seçimlerde Biden için ilave belirsizlik oluşturuyor
İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun tamamlandığını açıkladı

İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun tamamlandığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet