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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi, OVP'nin en büyük gücü

Merve Özlem Çakır  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi, OVP'nin en büyük gücü

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi OVP'nin en büyük gücü." dedi.

 Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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