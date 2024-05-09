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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Arkab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ı kabul etti.

Harun Kutbe  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Arkab'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra enerji alanında Türkiye ve Cezayir arasındaki mevcut işbirliği ve potansiyel işbirliği imkanları, hedeflenen 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabilmek için ticari ilişkilerin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alındı.




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