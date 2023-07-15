Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğine işaret ederek, " Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.