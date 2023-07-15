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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma töreninde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğine işaret ederek, " Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık

Ankara

Yılmaz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum."

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