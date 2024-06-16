Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,564.50
BTC/USDT
66,264.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayramın birliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Harun Kutbe  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayramın birliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Bayram namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kılan Yılmaz, daha sonra cami çıkışında bekleyen basın mensuplarına konuştu.

Yılmaz, İslam aleminin, tüm Müslümanların bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bayram dayanışmanın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin zirve yaptığı bir zaman, bunu her bir kişinin en güzel şekilde yaşamasını, geçirmesini temenni ediyorum. Malum büyüklerimiz var bayramda bizleri bekleyen. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlara neşeli, güzel bir bayram diliyorum. Ülkemiz huzur, güven içinde bir bayramı karşıladı ama maalesef dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı içinde bayramı karşılayanlar var. Hele Gazze'de, Filistin'de zulüm, her türlü insanlık dışı saldırı altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Buradan Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın onların da barışına, huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum."

Geçen yıl yaşanan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Geçen gün Hatay'daydım. Oradaki çalışmaları bir kez daha yerinde de gördüm. Halen çok sayıda vatandaşımız konteyner şehirlerde yaşamını sürdürüyor. Kalıcı konutlar için yoğun bir çalışma var, peyderpey de başladı yerleşmeler. Buradan depremzede kardeşlerimizin de bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bir an önce kalıcı bir şekilde hayatlarını normalleştirmelerini temenni ediyorum, diliyorum. Diğer yandan bu dönemde yakınlarını kaybetmiş olanlara sabır diliyoruz. Hastalara şifalar diliyoruz. Bu bayramı herkesin en güzel bir şekilde, huzur, barış içinde geçirmesini bir kez daha temenni ediyoruz. Cenabı Allah'ın bizleri nice bayramlara, hep birlikte sevdiklerimizle kavuşturmasını diliyoruz. Bayramın birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı: Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum
Çanakkale'de Mehmetçikler, kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: İnşallah bu bayram İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum

Mescid-i Aksa'da bayram namazı İsrail polisinin kısıtlamalarının altında kılındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Filistinli kardeşlerimizin, bu bayram günü vesilesiyle kurtuluşa ermesini niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayramın birliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayramın birliğimizi, kardeşliğimizi daha pekiştirmesini temenni ediyoruz
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı
Gazze'deki hükümet: İsrail, kurbanlık girişini engelleyerek Filistinlileri bayramdan mahrum ediyor

Gazze'deki hükümet: İsrail, kurbanlık girişini engelleyerek Filistinlileri bayramdan mahrum ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet