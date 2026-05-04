Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

“Görüşmemizde, Türkiye-Norveç ikili ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayii ve terörle mücadele gibi pek çok başlığı değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye olarak Norveç ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Sayın Başbakana yapıcı yaklaşımları ve işbirliğimize katkıları için teşekkür ediyorum.”

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

"AGİT'in sahip olduğu kurumsal birikimle, önümüzdeki dönemde de Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasındaki barışa, huzura ve istikrara etkin katkı sunmasını gönülden temenni ediyor, Sayın Sinirlioğlu'na çalışmalarında başarılar diliyorum."

ERİVAN (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

"Görüşmemizde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel konular ile karşılıklı ticaret hacmimizin artırılması başlıklarını ele aldık. Köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan Türkiye-Romanya ilişkilerini, güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, savunma sanayiinden eğitim ve kültüre uzanan geniş bir yelpazede daha da ileri taşımakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a, yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyor, ilişkilerimizin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

