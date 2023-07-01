Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan asla taviz vermeyen bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, artık denizlerdeki egemenlik haklarından ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye bulunduğunu belirtti.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."
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Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve mavi vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 1, 2023
Geçmişimizden aldığımız ilhamla #TürkiyeYüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/FcwWvFBjYt