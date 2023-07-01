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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan asla taviz vermeyen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, artık denizlerdeki egemenlik haklarından ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye bulunduğunu belirtti.

Harun Kutbe  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan asla taviz vermeyen bir Türkiye var

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."

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