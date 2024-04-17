Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın kabrindeki anma programında konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a, hem temel hak ve hürriyetler hem de ülkenin daha müreffeh hale gelmesi, halkın daha geniş hizmetlerden faydalanması noktasında yaptıkları için minnettar olduklarını söyledi.
İstanbul
İstanbul Valiliğince, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 31. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi.
Törende, Özal'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.
Saygı duruşunun ardından İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okunan törende, protokol üyeleri Özal ailesine taziyelerini iletti.
Yılmaz ve beraberindekiler ardından merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua okudu.
"Özal, çok büyük bir siyaset ve devlet insanıydı"
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 31. seneidevriyesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığını temsilen törene katıldıklarını ve ailesine taziyelerini sunduklarını belirtti.
Yılmaz ayrıca, Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabrini de ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Özal, çok büyük bir siyaset ve devlet insanıydı. Her ikisi de milletin adamı sıfatı taşıyan, milletin gönlünde yer etmiş büyük siyaset ve devlet adamları. Rahmetle minnetle anıyoruz. İkisi de demokrasi ve kalkınma serüvenimizde, mücadelemizde çok önemli kilometre taşları." diye konuştu.
Yılmaz, demokraside, kalkınmada Özal ve Menderes'in önemli katkıları olduğuna değinerek, şöyle devam etti:
"Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada, ihracata dayalı bir ekonomi katılımı gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı. Yine bir askeri darbe sonrası demokrasiye geçiş sürecinde temel hakların, özgürlüklerin genişletilmesinde çok büyük reformlara imza attı. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamada, telekomünikasyon başta olmak üzere 80'li yıllarda dünyanın da ötesine giden, ortalamaların ötesine giden çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bütün çabaları için hem temel hak ve hürriyetler, demokrasi konusunda hem de ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi, halkımızın daha geniş hizmetlerden faydalanması noktasında yaptıkları için minnettarız."
Kendilerinin de bu yolda devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Ülkemizi çok yükseklere hem demokraside hem kalkınmada çok daha ileri seviyelere taşıma noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir kez daha her iki siyaset ve devlet insanına, her iki milletin adamına rahmet diliyorum. Cenabıallah mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aileleri başta olmak üzere, siyaset dünyası, birlikte siyaset yaptıkları camiaların başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Törene, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal, gelini Sinem Özal ve torunlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.