Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, bu sabah çok sevip özlediğiniz okulunuzun ilk ders zili çaldı. Gözünüz aydın. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Yeni eğitim öğretim yılı sizlere, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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Sevgili öğrenciler,— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 12, 2022
Bu sabah çok sevip özlediğiniz okulunuzun ilk ders zili çaldı. Gözünüz aydın. Allah hepinize zihin açıklığı versin.
Yeni eğitim öğretim yılı sizlere, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun.#OkullarAçılıyor