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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Harun Kutbe   | 12.09.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, bu sabah çok sevip özlediğiniz okulunuzun ilk ders zili çaldı. Gözünüz aydın. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Yeni eğitim öğretim yılı sizlere, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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