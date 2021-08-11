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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz'de yaşanan selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abdullah Yasin Güler   | 11.08.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz bölgemizin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Rabb'im ülkemizi afetin her türlüsünden korusun." ifadelerini kullandı.

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