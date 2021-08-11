Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz'de yaşanan selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz bölgemizin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Rabb'im ülkemizi afetin her türlüsünden korusun." ifadelerini kullandı.
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Karadeniz bölgemizin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2021
Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır.
Rabbim ülkemizi afetin her türlüsünden korusun.