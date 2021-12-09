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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Mümin Altaş   | 09.12.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Terörle mücadelemiz kapsamında yürütülen operasyonlarda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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