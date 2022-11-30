Dolar
18.63
Euro
19.28
Altın
1,753.38
ETH/USDT
1,274.10
BTC/USDT
16,830.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.

Harun Kutbe   | 30.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Ankara

Oktay, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı
Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti

Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet