Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz İbrahim Han'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.