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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı yayımladı.

Harun Kutbe   | 13.10.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı

Ankara

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz İbrahim Han'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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