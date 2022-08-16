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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için taziye mesajı yayımladı.

Harun Kutbe   | 16.08.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için başsağlığı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Birecik/Şanlıurfa hududunda teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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