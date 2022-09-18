Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Şehit Er Aybek için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Suruç hududunda teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'e rahmet diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suruç'ta teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz İsmet Aybek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.