Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız'a ve Fırat Güner'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.