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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için başsağlığı mesajı yayımladı.

Harun Kutbe   | 06.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız'a ve Fırat Güner'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
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