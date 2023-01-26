Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Regaip Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.