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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harun Kutbe   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Regaip Kandili mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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