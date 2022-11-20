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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Merve Yıldızalp   | 20.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor. Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz. Rabb'im kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

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