Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor. Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz. Rabb'im kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.
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Ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 20, 2022
Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz.
Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin! 🇹🇷#PençeKılıç