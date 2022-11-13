Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyesi olmasına AB'den gelen eleştirilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"AB'nin, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesine yönelik açıklamaları bizler için yok hükmündedir. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün ve onun gerçek temsilcisi olan KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 13, 2022
Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün ve onun gerçek temsilcisi olan KKTC’nin yanında olmaya devam edecektir.