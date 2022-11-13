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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Harun Kutbe   | 13.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki

Ankara

Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyesi olmasına AB'den gelen eleştirilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AB'nin, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesine yönelik açıklamaları bizler için yok hükmündedir. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün ve onun gerçek temsilcisi olan KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki

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