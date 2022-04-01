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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Nisan 1955'te Kıbrıs Türklerine karşı silahlı eylemlere başlayan terör örgütü EOKA'yı lanetledi.

Abdullah Yasin Güler   | 01.04.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mesajı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "67 yıl önce ellerindeki silaha, kalplerindeki kötülüğe sarılıp acılarla dolu bir dönemi başlatan Enosis'çi EOKA terör örgütünü lanetliyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü ile zihniyeti karanlık olanlara karşı yan yana, omuz omuzayız." ifadelerini kullandı.

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