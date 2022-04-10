Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,297.00
BTC/USDT
43,190.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, görev başındaki polislere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.

Abdullah Yasin Güler   | 10.04.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, görev başındaki polislere ziyaret

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esenboğa Havalimanı güzergahında görev yapan polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Polislerin üstlendiği görevle her zaman halkın güven ve emniyetini sağladıklarını belirten Oktay, "İyi ki varsınız." dedi.

Fuat Oktay, bir süre sohbet ettiği polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, görev başındaki polislere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, görev başındaki polislere ziyaret

Yumurta kabukları polis memurunun elinde sanat eserine dönüşüyor

Türk polisinin katkısıyla tasarlanan devriye botları Arnavutluk yolcusu

Emniyetin delilden sonuca giden beyaz önlüklü kahramanları: Kriminal uzmanları

Emniyetin delilden sonuca giden beyaz önlüklü kahramanları: Kriminal uzmanları
Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu

Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu
Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı

Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı