Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,681.50
BTC/USDT
24,606.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi.

Harun Kutbe   | 18.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

Oktay, bugünkü basın açıklamasında duyurduğu "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu ile depremzede vatandaşlarımıza barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katar'ın Ankara Büyükelçisi: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor
Türkiye'deki Yemenliler depremzedelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi
"Kimsesiz depremzede çocukların İstanbul'a getirildiği" iddiası
İstanbul'dan 528 bin maske deprem bölgesine gönderildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım

Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası

Türk dünyası depremzedeler için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Deniz Baykal için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Deniz Baykal için taziye mesajı yayımladı
AFAD Merkezinde yoğun mesai

AFAD Merkezinde yoğun mesai
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet