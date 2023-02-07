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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde vefat eden milletvekili Taş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için taziye mesajı paylaştı.

Harun Kutbe   | 07.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde vefat eden milletvekili Taş için taziye mesajı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş'a da Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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