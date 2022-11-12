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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na katılım çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na katılım çağrısı yaptı.

Esin Işık   | 12.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na katılım çağrısı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, saat 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Düzce Depremi'nin 23. yılında, yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Hep birlikte bu akşam 18.57'de 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatında buluşalım." ifadelerine yer verdi.

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