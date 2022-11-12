Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na katılım çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na katılım çağrısı yaptı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, saat 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu.
#DüzceDepremi’nin 23. yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 12, 2022
Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz.
Hep birlikte bu akşam 18.57’de #ÇökKapanTutun tatbikatında buluşalım. pic.twitter.com/iZJctQvX8Q
Oktay, paylaşımında, "Düzce Depremi'nin 23. yılında, yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Hep birlikte bu akşam 18.57'de 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatında buluşalım." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.