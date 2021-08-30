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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi'ne katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Abdullah Yasin Güler   | 30.08.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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