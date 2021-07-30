Euro
10.01
Dolar
8.41
BIST 100
1,384.93
Altın
1,828.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a orman yangınlarıyla ilgili 'geçmiş olsun' telefonları

Abdullah Yasin Güler   | 30.07.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a orman yangınlarıyla ilgili 'geçmiş olsun' telefonları

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından alınan bilgiye göre, Tatar, yaşanan yangınlardan dolayı şahsı ve KKTC halkı adına büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Türkiye'mizin acısı bizim acımızdır. Allah milletimizi korusun." dedi.

Başbakan Saner ise Türkiye'deki yangınlar konusunda KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Azerbaycan Başbakanı Esedov da dost ve kardeş Azerbaycan'ın tüm imkanları ile Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte
Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi
Kovid-19 vakalarının en yüksek olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin
İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a orman yangınlarıyla ilgili 'geçmiş olsun' telefonları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a orman yangınlarıyla ilgili 'geçmiş olsun' telefonları

Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarından etkilenen 239 kişi hastanelere başvurdu

Alevlerin arasında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek
Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi

Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi
Bakan Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık

Bakan Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık