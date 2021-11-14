Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze. 14 Kasım 1944'te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerini unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 77. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Oktay, mesajında, "Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze. 14 Kasım 1944'te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerini unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.