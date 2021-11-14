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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze. 14 Kasım 1944'te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerini unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak   | 14.11.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 77. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Oktay, mesajında, "Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze. 14 Kasım 1944'te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerini unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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