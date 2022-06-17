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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Barış Gündoğan   | 17.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, eğitim hayatınızda yepyeni bir başlangıç olacak üniversitenin kapılarını açacak YKS 2022'de hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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