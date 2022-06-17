Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, eğitim hayatınızda yepyeni bir başlangıç olacak üniversitenin kapılarını açacak YKS 2022'de hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
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Sevgili gençler,— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 17, 2022
eğitim hayatınızda yepyeni bir başlangıç olacak üniversitenin kapılarını açacak #YKS2022’de hepinize başarılar diliyorum.
Allah zihin açıklığı versin.