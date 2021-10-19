Dolar
9.31
Euro
10.85
Altın
1,780.31
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,433.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TRT World Forum 2021"e video mesajla katılıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yılında saygı ve rahmetle andı.

Abdullah Yasin Güler   | 19.10.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü, milletinin bağımsızlığına ve onur mücadelesine adayan dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak
AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor
41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından aşı çağrısı
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti
Ukrayna'da günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enerji arz güvenliğini teminde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gençlerimizi teröre ve fitneye alet ediyorlar
Türkiye sağlık işbirliği anlaşması kapsamında Vietnam’a 200 bin doz aşı gönderecek

Türkiye sağlık işbirliği anlaşması kapsamında Vietnam’a 200 bin doz aşı gönderecek