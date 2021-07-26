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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduğunu belirterek, "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir." değerlendirmesini yaptı.

Abdullah Yasin Güler   | 26.07.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir. Türkiye olarak biz, her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduk, bundan sonra da desteğimiz demokratik Tunus için olacaktır." ifadelerini kullandı.

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