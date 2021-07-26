Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduğunu belirterek, "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir." değerlendirmesini yaptı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir. Türkiye olarak biz, her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduk, bundan sonra da desteğimiz demokratik Tunus için olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir. Türkiye olarak biz, her zaman dost ve kardeş Tunus’un demokratik kazanımlarının destekçisi olduk, bundan sonra da desteğimiz demokratik Tunus için olacaktır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 26, 2021