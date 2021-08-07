Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'de, Olimpiyat Oyunları tarihinde boks dalında kazandıkları madalyalarla bizlere ilkleri yaşatan, ülkemizi gururlandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
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