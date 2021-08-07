Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,763.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

Abdullah Yasin Güler   | 07.08.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'de, Olimpiyat Oyunları tarihinde boks dalında kazandıkları madalyalarla bizlere ilkleri yaşatan, ülkemizi gururlandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 400 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kitaplar virüse karşı dezenfekte edilerek okuyucuyla buluşuyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yalova artık mavi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden

Türk boksu Tokyo 2020'de 'Busenazlar'ıyla' tarih yazdı

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin zirvedeki yerini korudu

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin zirvedeki yerini korudu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde 7 Türk sporcu madalya mücadelesine çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde 7 Türk sporcu madalya mücadelesine çıkacak
Karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı

Karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı