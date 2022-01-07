Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.