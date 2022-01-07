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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Abdullah Yasin Güler   | 07.01.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.

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