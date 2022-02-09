Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TENMAK Başkanı Balıkçı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdulkadir Balıkçı'yı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TENMAK Başkanı Balıkçı, Oktay'a kurumun görev ve işleyişi hakkında sunum yaptı, yürütülen proje ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Görüşmede, TENMAK Başkan Yardımcısı Kadim Budak da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.