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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 12 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TENMAK Başkanı Balıkçı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdulkadir Balıkçı'yı kabul etti.

Ahmet Sertan Usul   | 09.02.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TENMAK Başkanı Balıkçı'yı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TENMAK Başkanı Balıkçı, Oktay'a kurumun görev ve işleyişi hakkında sunum yaptı, yürütülen proje ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, TENMAK Başkan Yardımcısı Kadim Budak da hazır bulundu.

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