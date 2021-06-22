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Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 22.06.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici katıldı.

Görüşmede, TBB ve Tarihi Kentler Belediyeler Birliğinin ülke genelindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

TBB öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) belediyelerle başlatılan iş birliği çalışmalarının gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasında kardeş belediye ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

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