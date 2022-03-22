Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tarım ve Orman Bakanlığına 5 bin 64 personel alımı yapılacak
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak." ifadelerini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.