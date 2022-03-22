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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tarım ve Orman Bakanlığına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Ferdi Türkten   | 22.03.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tarım ve Orman Bakanlığına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak." ifadelerini kullandı.

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