Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler
Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."
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Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 11, 2022
Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak “Namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir.”