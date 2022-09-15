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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti.

Harun Kutbe   | 15.09.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Barış Oral - AA

Sivas

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, cemevi ziyaretinde Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş ve Alevi dedeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, cemevinde Alevi dedelerinin yanı sıra vatandaşlarla da sohbet etti.

Oktay, Alevi vatandaşların taleplerini can kulağıyla dinlemek ve karşılamak için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Her birimiz bu ülkenin ferdiyiz ve eşit haklara sahibiz. Türkiye'yi büyütmek için birlikte çabalıyoruz ve çalışıyoruz." dedi.

Gönül birliğinin önemine dikkati çeken Oktay, son 20 yılda Alevi vatandaşların taleplerinin karşılanması konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, "Zamanla daha iyi noktalara geleceğiz. Birçok sorun da kalıcı ve yapısal olarak çözülecek. Bu konuda çalışmalar yapılıyor." diye konuştu

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