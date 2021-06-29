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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Semerkant şehrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki temaslarının ardından tarihi Semerkant şehrine ziyarette bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 29.06.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Semerkant şehrini ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, ziyareti sırasında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Uluğ Bey Rasathanesi ve müzesini gezen Oktay, Hz. Muhammed'in amcaoğlu Abbas oğlu Kusam'ın türbesinin bulunduğu Şah-i Zinda (Yaşayan Kral) kompleksini ziyaret etti.

Oktay, ardından İmam Buhari türbesinin bulunduğu yerde yapımı devam eden inşaat alanını inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesinin daveti üzerine burayı da ziyaret eden Oktay, üniversitenin İpek Yolu üzerindeki farklı kültürlere ait geleneksel kıyafetlerin sergilendiği müzesini gezdi.

Oktay, ardından üniversite çalışanları ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gur-i Emir (Timur'un Türbesi), Ebu Mansur El-Maturidi türbesini ziyaret eden Oktay, burada Kur'an okudu, dua etti.

Registan Meydanı'nda bulunan Tillakari ve Uluğ Bey Medreselerini de gezen Oktay, ardından Buhara'ya hareket etti.

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