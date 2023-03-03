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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında, afete dirençli şehirler oluşturarak şehirleri yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiklerini belirtti.

Harun Kutbe   | 03.03.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın yapıldığını hatırlatarak, modelin, şehirleri başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirmek için oluşturulduğuna işaret etti.

Toplantıya, alanında uzman bilim insanları ile ilgili kurumların teknik ekiplerinin ve yabancı uzmanların da destek verdiğini aktaran Oktay, toplantıda, afet anı ve sonrası atılacak adımların, sahada devam eden çalışmaların ve devamında yürütülecek işlemlerin ele alındığını bildirdi.

Oktay, "Modelimiz kapsamında, afete dirençli şehirler oluşturarak şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz
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