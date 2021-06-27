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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Özbekistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu'nun 6'ncı Toplantısı kapsamında Özbekistan'a geldi.

Abdullah Yasin Güler,Mümin Altaş   | 27.06.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Özbekistan'a geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Taşkent Uluslararası Havaalanı'nda, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar karşıladı.

Fuat Oktay'a ziyaretinde, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak eşlik ediyor.

Oktay, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, akreditasyon enerji ulaştırma, tarım, orman ve turizm sektörleriyle 40'tan fazla eylemden oluşan protokol imza törenine katılacak.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenen Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Oktay ve beraberindeki heyet, program kapsamında Buhara ve Semerkant'ı da ziyaret edecek.

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